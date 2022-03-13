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Son dakika: BUDO duyurdu: Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
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Son dakika: BUDO duyurdu: Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Son dakika haberi... BUDO açıklamasına göre, Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Peki, hangi BUDO hangi seferlerini iptal etti? Detaylar haberimizde...

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