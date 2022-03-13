SON DAKİKA! Beyoğlu’nda kartopu kavgası silahlı çatışmaya dönüştü! Yaralılar var
Son dakika haberine göre: Beyoğlu'nda kar topu oynayan iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, 7 kişi yaralanırken, kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı..
Olay, akşam saat 21.15 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede oyun oynayan bir grubun attığı kartopu, yoldan geçen bir başka gruba isabet etti.
Kartopunun isabet etmesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Tekmeli yumruklu kavga Tophane parkı içerisine kadar sürdü. Kavganın büyümesi üzerine kartopu isabet eden gruptan bazı kişiler, silahla karşı gruba ateş etti.
Bu sırada kurşunların isabet ettiği, F.B.G., S.S, N.Ü., İ.D.S., M.F.İ., E.Ü. ve E.S. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ateş eden grup olay yerinden kaçarken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edildi. Öte yandan polisin yaptığı çalışmalar sonucu şüphelilerden E.B., M.B. ve F.B. yakalanarak gözaltına alındı.
KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Tekme ve yumruklarla başlayıp silahlı çatışmaya dönen olayda yaralanan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kavga anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde grubun önce birbirleri ile tekme ve yumruklarla kavga ettiği, daha sonra da silahla çatıştığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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