SON DAKİKA! Beyoğlu’nda kartopu kavgası silahlı çatışmaya dönüştü! Yaralılar var

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tekme ve yumruklarla başlayıp silahlı çatışmaya dönen olayda yaralanan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kavga anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde grubun önce birbirleri ile tekme ve yumruklarla kavga ettiği, daha sonra da silahla çatıştığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.