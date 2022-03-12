Son dakika: İstiklal Caddesi’nde kar yoğunluğu

Kar yağışının yoğunlaştığı sırada Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde ise yoğunluk yaşandı. Kar yağışıyla birlikte sokağa çıkan yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesine çıkarak bol bol fotoğraf çektirdi. Caddede dikkat çeken bir yoğunluk yaşanırken, yerli ve yabancı turistler karın tadını çıkarttı.

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