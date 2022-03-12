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SON DAKİKA: THY kar nedeniyle 163 seferini iptal etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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SON DAKİKA: THY kar nedeniyle 163 seferini iptal etti

Son dakika... İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı yarın planlanan 163 seferini, AnadoluJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı 29 seferi iptal etti.

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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı yarın planlanan 163 seferini iptal ettiği bildirildi.

AnadoluJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı 29 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar THY ve AnadoluJet'in resmi internet sitesi, mobil uygulaması üzerinden değişiklik ve iade işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecekleri belirtildi.

THY'den yapılan açıklamada ise, "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden değişiklik / iade işlemlerini sıra beklemeden, kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirler." denildi.

THY 163 seferini iptal etti THY 163 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

http://turkishairlines.com

http://bit.ly/TK-Mobiluygulama

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