SON DAKİKA: THY kar nedeniyle 163 seferini iptal etti
Son dakika... İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı yarın planlanan 163 seferini, AnadoluJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı 29 seferi iptal etti.
SON DAKİKA: Akşam saatlerinde İstanbul'da son 35 yılın en etkili kar fırtınası etkisini gösterdi.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı yarın planlanan 163 seferini iptal ettiği bildirildi.
AnadoluJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı 29 seferini iptal ettiğini duyurdu.
Seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar THY ve AnadoluJet'in resmi internet sitesi, mobil uygulaması üzerinden değişiklik ve iade işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecekleri belirtildi.
THY'den yapılan açıklamada ise, "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden değişiklik / iade işlemlerini sıra beklemeden, kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirler." denildi.
http://turkishairlines.com
http://bit.ly/TK-Mobiluygulama
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