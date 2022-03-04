Adana’da mezarlığa gömülmüş 6-7 aylık cenin bulundu
Adana’nın Yüreğir ilçesinde, mezarlığa gömülmüş 6-7 aylık cenin bulundu. Cenin, kime ait olduğu tespit edilmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, cenini kimin gömdüğünü tespit etmek için harekete geçti.
Edinilen bilgiye göre, olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Adnan Kayas, Ali Hocalı Mezarlığına gitti. Aile mezarları başında dua etmek istediği esnada aile mezarının yanında bir çocuk mezarı olduğunu gördü.
İHBAR EDİLDİ
Yakınlarını arayıp bir çocuk gömüp gömmediklerini sordu. Ancak aile bireyleri herhangi bir çocuk gömmediklerini söyleyince Kayas hemen polisi arayarak izinsiz olarak aile mezarlığına çocuk gömüldüğü ihbarında bulundu.
6-7 AYLIK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR
Polis olay yerine gelerek çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla polis isimsiz çocuk mezarını açtı. Mezardan 6-7 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin çıktı. Cenin, kime ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
Polis şimdi ceninin kim ya da kimler tarafından gömüldüğünü bulmak için çalışma başlattı.
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