Adana’da mezarlığa gömülmüş 6-7 aylık cenin bulundu

İHBAR EDİLDİ

Yakınlarını arayıp bir çocuk gömüp gömmediklerini sordu. Ancak aile bireyleri herhangi bir çocuk gömmediklerini söyleyince Kayas hemen polisi arayarak izinsiz olarak aile mezarlığına çocuk gömüldüğü ihbarında bulundu.