Muş’ta evlat nöbeti: Aile sayısı 28’e yükseldi

"HDP'DEN, PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ"



46 haftadan bu yana HDP önünde eylem yaptıklarını anlatan anne Ayten Koçhan da, "HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Bizim bir yanımız eksik. HDP'lilerin çocukları bir gece evlerine gelmezse onlar durabilir mi? 7 senedir çocuğumun yolunu bekliyorum. Oğlum bizi görüyorsanız geri dönün. Yolunuz yol değil. Dönün gelin" ifadelerini kullandı.



"8 YILDIR AĞABEYİMDEN HABER BEKLİYORUM"



Ağabeyi Mehmet Emin Teker'i 8 yıldır özlemle beklediğini vurgulayan kardeşi Cuma Teker ise "Ağabeyimi bekliyorum. Özlem var, hasret var. 8 yıldır ağabeyimden haber bekliyorum. 46 haftadır HDP önünde nöbet tutuyoruz. Daha önceden Diyarbakır'da tuttuk. İnşallah hepsi geri döner. Ağabeyimin gelmesini çok istiyorum, onu çok özledim. Annemle birlikte burada eyleme devam ediyorum" diye konuştu.

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