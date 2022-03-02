Muş'ta evlat nöbeti: Aile sayısı 28'e yükseldi
Muş’ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 28’e yükseldi. 46 haftadan bu yana HDP önünde eylem yaptıklarını anlatan anne Ayten Koçhan, "7 senedir çocuğumun yolunu bekliyorum. Oğlum bizi görüyorsanız geri dönün. Yolunuz yol değil. Dönün gelin” ifadelerini kullandı.
HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler, evlatlarına kavuşacağı günü bekliyor. Parti binası önüne gelen anneler, 46'ncı haftada da oturma eylemine devam etti. Soğuk havaya rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açan anneler, HDP ve PKK terör örgütüne tepki gösterdi. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.
AİLE SAYISI 28'YE YÜKSELDİ
46 haftadır umutlu bekleyişlerini sürdüren 27 aileye bir destek de Ordu ailesinden geldi. Eyleme oğlu Hakan Ordu için yeni katılan baba Muhyettin Ordu, Hatay'da üniversite okuyan oğlundan 8 yıldır haber alamadığını söyledi. Oğlunun Hatay'da üniversite okuduğu sırada ortadan kaybolduğunu anlatan baba Muhyettin Ordu, "Kendisinden hiçbir telefon alamadım. Oğlumu geri istiyorum. Eğer sağsa devlete teslim olsun. Oğlum coğrafya öğretmeni olacaktı. Direkt üniversiteden gitmiş. Kendisinden bir türlü haber alamadım. Hakan neredeysen, sesimi duyuyorsan geri gel. 8 senedir senden haber alamıyoruz. Annen senin derdinden hasta ve şu anda hastanede. Eyleme ilk defa katılıyorum" dedi.
"HDP'DEN, PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ"
46 haftadan bu yana HDP önünde eylem yaptıklarını anlatan anne Ayten Koçhan da, "HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Bizim bir yanımız eksik. HDP'lilerin çocukları bir gece evlerine gelmezse onlar durabilir mi? 7 senedir çocuğumun yolunu bekliyorum. Oğlum bizi görüyorsanız geri dönün. Yolunuz yol değil. Dönün gelin" ifadelerini kullandı.
"8 YILDIR AĞABEYİMDEN HABER BEKLİYORUM"
Ağabeyi Mehmet Emin Teker'i 8 yıldır özlemle beklediğini vurgulayan kardeşi Cuma Teker ise "Ağabeyimi bekliyorum. Özlem var, hasret var. 8 yıldır ağabeyimden haber bekliyorum. 46 haftadır HDP önünde nöbet tutuyoruz. Daha önceden Diyarbakır'da tuttuk. İnşallah hepsi geri döner. Ağabeyimin gelmesini çok istiyorum, onu çok özledim. Annemle birlikte burada eyleme devam ediyorum" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2022/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonuçları son durum!
- Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıkladı: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar | Vatandaşın sağlığıyla oynadılar
- 2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçi 2022 mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Ziraat Bankası...
- İstanbul su kesintisi 2 Mart 2022 | Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
- PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı? Otobüslerde, uçaklarda, askerlikte PCR testi bitti mi? Bilim Kurulu kararları!
- HES kodu kalktı mı? HES uygulaması sistemi sona mı erecek? Gözler Bilim Kurulu'na çevrildi! SON DAKİKA HABERLER
- DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURULARI: Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır ve ödemeler ne zaman bitecek?
- YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS 2022 başvuruları hangi tarihte bitiyor? SON BAŞVURU TARİHİ...
- MEB SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 9 günlük Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil hangi tarihte başlayacak?
- AÖL GİRİŞ EKRANI: Açıköğretim Lisesi sınavları ne zaman, online olacak mı? AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?
- İstanbul'da 2 Mart Çarşamba günü hangi ilçelerde sular kesilecek? Yarın sular kaçta kesilecek, geri gelecek?
- 5 bin işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? OGM ile başvuru şartları...