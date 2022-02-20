Evlat nöbetindeki anne Sabire Aydın’dan flaş açıklama! Oğlumu HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırdı

Aydın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Evlat mücadeleme devam ediyorum. 3 yıldır burada aileler olarak evlatlarımız için oturuyoruz. Onlara çağrı yapıyoruz, lütfen duyun bizi. Oğlum Zafer gelin teslim olun, biran önce yuvanıza kavuşun. Dağlarda sizin işiniz yok, anne ve babalarınızın kucakları açık size."