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Evlat nöbetinde bir kavuşma daha! PKK bu topraklardan silinecek...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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Evlat nöbetinde bir kavuşma daha! PKK bu topraklardan silinecek...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada evlat nöbetinde 35. buluşmanın gerçekleştiği belirtildi. Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek" ifadelerini kullandı.

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