Beyoğlu’nda 16 yaşındaki çocuğu silahla vuran zanlılardan biri serbest bırakıldı





İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Aralık 2020 tarihinde 16 yaşındaki müşteki Y.T.S. isimli çocuğun, şüpheliler Zekeriya Berkay Karahan, Mustafa Şefik Özkişi ve suça sürüklenen çocuk K.K. tarafından husumetlilerine benzetildiği gerekçesiyle 8 yerinden vurularak ağır yaralandığı anlatıldı.

HEM KOŞUP HEM ATEŞ ETTİLER

Mağdur Y.T.S.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü evinin üst sokağındaki berbere çalışmak için gittiğini, iş çıkışı telefonla konuşmak için yolunu biraz uzattığını, o sırada sağ baldırına ateş edildiğini, yolun karşısında 3 kişi gördüğünü, ateşin nereden geldiğini anlamaya çalışırken kendisine yönelik ateşin devam ettiğini, 2 kişinin hem koşup hem de ateş etmeye devam ettiğini ve kimseyle herhangi bir husumetinin, tartışmasının olmadığını söylediği kaydedildi.

'ATEŞ ETMEZSEN SENİ DE VURURUM' DEDİĞİ İÇİN…

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mustafa Şefik Özkişi'nin verdiği ifadesinde, üçünün daha önce sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptığını, liseden sima olarak tanıdığı bir şahsın ilgili paylaşımı kaldırmaları için kendilerini aradığını, paylaşımı sildiğini ancak diğer şüphelilerin silmediği için aranmaya devam ettiğini söyleyerek, ''Olay günü diğer şüphelilerle otoparkta karşılaştığımda, şüpheli Zekeriya Berkay Karahan, suça sürüklenen çocuk K.K.'nın belinden çıkardığı silahı bana verdi. Olaydan dolayı paylaşımı kaldırmamızı isteyen şahsa gideceklerini ve kendileriyle gelmemi söylediler. Daha sonra o şahsın evinin önüne gittik. Bir süre bekledik, binadan biri çıkınca peşine düştük. Sonrasında şüpheli Zekeriya Berkay K. silahını çıkararak müştekiye ateş etti. Bana da 'ateş etmezsen seni de vururum' dediği için ben de korkudan 2 el ateş ettim. Ateş ederken müştekiyi hedef almadım, hızlıca olay yerinden ayrıldık ve silahları çimenlik alana attık. Diğer şüphelilerden korktuğum için dediklerini yaptım'' dediği aktarıldı.

BİRBİRİLERİNİ SUÇLADILAR

İddianamede şüpheli Zekeriya Berkay Karahan'ın verdiği ifadesinde ise ilk önce şüpheli Mustafa Şefik Özkisşi'nin kendilerine silah verdiğini, önce şüpheli Mustafa'nın ateş ettiğini, kendisine 'hadi sen de ateş et' demesiyle kendisinin de şok içinde ateş ettiğini ve silahları şüpheli Mustafa'nın gösterdiği yere attıklarını söylediği belirtildi.

Müşteki Y.T.S.'nin yaralanmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun da yer aldığı iddianamede, müştekinin vücudunun çeşitli yerlerinde 8 kurşun girişinin tespit edildiği ve hayatını tehlikeye sokan nitelikte olduğu kaydedildi.

TOPLAMDA 33 YILA KADAR CEZALARI İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mustafa Şefik Özkişi ve Zekeriya Berkay Karahan hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Suça sürüklenen çocuk K.K. hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan yaşının da küçük olması gerekçesiyle 8 yıl 8 aydan 13 yıl 4 aya kadar, 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.