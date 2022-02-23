Evlat nöbetinde 35. buluşma! Abdulsamet Doğan 2020'de nöbete katıldı

Diyarbakır'da annelerin evlat nöbetine yeni aileler katılıyor. Öte yandan evlatlarını terörün pençesinden kurtaran ailelerin sayısı da artıyor. Evlat nöbetinde 35. buluşma gerçekleştirdi. Bir ailenin daha evlat hasreti mutlu bitti. Ferdi Doğan 2015'te PKK’lı teröristlerce dağa kaçırılmıştı. Evladına kavuşan Abdulsamet Doğan 12 ağustos 2020'de nöbete katılmıştı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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