23 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Evlat nöbetinde 35. buluşma! Abdulsamet Doğan 2020'de nöbete katıldı

Evlat nöbetinde 35. buluşma! Abdulsamet Doğan 2020'de nöbete katıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2022 14:44
Diyarbakır'da annelerin evlat nöbetine yeni aileler katılıyor. Öte yandan evlatlarını terörün pençesinden kurtaran ailelerin sayısı da artıyor. Evlat nöbetinde 35. buluşma gerçekleştirdi. Bir ailenin daha evlat hasreti mutlu bitti. Ferdi Doğan 2015'te PKK’lı teröristlerce dağa kaçırılmıştı. Evladına kavuşan Abdulsamet Doğan 12 ağustos 2020'de nöbete katılmıştı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evlat nöbetinde 35. buluşma!
Evlat nöbetinde 35. buluşma!
Atina’da önemli görüşme!
Atina’da önemli görüşme!
Canlı yayında top atışı sesleri
Canlı yayında top atışı sesleri
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
32 Afgan Banker Bilo filmi gibi kandırıldı!
32 Afgan Banker Bilo filmi gibi kandırıldı!
Özel Harekat Şube Müdürüne veda
Özel Harekat Şube Müdürüne veda
Millet İttifakı adayı nasıl belirlenecek?
Millet İttifakı adayı nasıl belirlenecek?
Ukrayna’da OHAL ilan edildi
Ukrayna'da OHAL ilan edildi
A Haber sıcak bölgede!
A Haber sıcak bölgede!
Hangi zeferleri elde etti?
Hangi zeferleri elde etti?
Sedat Peker için iade talebi!
Sedat Peker için iade talebi!
İşte olası işgalin 3 rotası
İşte olası işgalin 3 rotası
Daha Fazla Video Göster