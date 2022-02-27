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Bunu yapan eş yandı! Yargıtay ağır kusurlu buldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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Bunu yapan eş yandı! Yargıtay ağır kusurlu buldu

Muğla’da anlaşamayan A.Ç. ile Y.Ç. çifti, boşanmak için mahkeme yolunu tuttu. Yargıtay’a giden davada, kayınvalidesi ile kocasının cüzdanından gizlice para alan kadın ağır kusurlu bulundu. İşte detaylar…

Muğla'da bir süredir geçinemeyen A.Ç. ve Y.Ç. çifti, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne müracaat etti. Y.Ç., eşinin yaşadıkları evin kilidini değiştirdiğini ve kendisini evden kovduğunu öne sürdü. A.Ç. de eşinin güven sarsıcını davranışlar sergilediğini ve annesinin cüzdanından gizlice para aldığını iddia etti.

MAHKEME BOŞANLAMALARINA KARAR VERDİ

Mahkeme, tam kusurlu olduğu gerekçesiyle Y.Ç.'nin davasının reddine, A.Ç.'nin davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verdi.

400 TL TEDBİR NAFAKASI

Mahkeme ayrıca, kadın lehine aylık 400 lira tedbir nafakasına, kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine ve kadının tazminat taleplerinin, erkeğin ise manevi tazminat talebinin reddine karar verdi.

İstinaf mahkemesi, tarafların eşit kusurlu olduklarına hükmetti. İstinafça verilen hüküm temyiz edildi ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne geldi.

EŞİNİN CÜZDANINDAN PARA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yargıtay kararında ise kadının gizlice ortak konuta ait birtakım ev eşyalarını ve gıda maddelerini kendi ailesinin evine götürdüğü, erkeğin annesinin çantasından para aldığı gibi erkeğin cüzdanından da para aldığının anlaşıldığına değinildi.

KADIN AĞIR KUSURLU

Yargıtay kararında, kadının yaptığı alışverişlere ilişkin yanıltıcı bilgiler verdiğine, erkeğin ise kızının özel eşyalarını haber vermeden aldığına dikkat çekildi. Sonuç olarak kadının ağır, erkeğin az kusurlu olduğuna hükmedildi.

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