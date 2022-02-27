Bunu yapan eş yandı! Yargıtay ağır kusurlu buldu

Muğla'da bir süredir geçinemeyen A.Ç. ve Y.Ç. çifti, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne müracaat etti. Y.Ç., eşinin yaşadıkları evin kilidini değiştirdiğini ve kendisini evden kovduğunu öne sürdü. A.Ç. de eşinin güven sarsıcını davranışlar sergilediğini ve annesinin cüzdanından gizlice para aldığını iddia etti.