Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar nelerdir? Miraç gecesi hangi dualar okunur? Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri...
Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar nelerdir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mirac Kandili'nde Yüce Allah'ın rızasını kazanmak ve O'na daha yakın olmak isteyen müminler, bu özel gecede edilecek duaları, çekilecek zikir ve tesbihleri araştırıyor. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar, dua ve zikirlerde buluşarak Allah'a el açacak. İşte, Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar nelerdir? Miraç gecesi hangi dualar okunur? Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri...
Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar nelerdir? Miraç gecesi hangi dualar okunur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'in miraca yükselişini dua ve zikirlerle kutladığımız bu mübarek gecede, Miraç Kandili tesbihleri ve duaları ile eller arşa uzanacak. İşte, Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar nelerdir? Miraç gecesi hangi dualar okunur? Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri...
MİRAÇ KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?
Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
MİRAÇ GECESİ OKUNACAK DUALAR
Receb ayının 27. gecesi Miraç Gecesi olarak bilinir. Bu gece yatsı namazından sonra 12 rekat namaz kılınır. 2 rekatte bir selam verilir. Her rekatta 1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif okunur. Namazdan sonra; 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasında yarar vardır.
MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."
Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;
100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"
100 defa istiğfar,
100 defa salâvat-ı serîfe okunur.
BÜYÜK İSTİĞFAR DUASI: SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR
Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)
"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."
Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.
MİRAÇ KANDİLİ ZİKİRLERİ, TESBİHLERİ
Bol bol zikir çekilmeli. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.
"Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."
Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.
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