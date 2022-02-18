Şiddet uygulayarak intihara sürüklemişti! Yargıtay'dan flaş karar
Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi diş hekimi Özgür Özen (38), 1 Şubat 2017'de, 5'inci katında oturduğu apartmanın önünde, ağır yaralı olarak bulundu. Yakınlarına, sevgilisi Yücel Düzenli'den (43) şiddet gördüğünü söyleyen Özen, kaldırıldığı hastanede öldü. Tutuklanan Düzenli, şiddet uygulayarak Özen'i intihara zorlayıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle, "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi.
Antalya Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan, 2 çocuk annesi, diş hekimi Özgür Özen, 1 Şubat 2017'de binanın bahçesinde ağır yaralı bulundu.
Dairesinin balkonundan düştüğü değerlendirilen Özen için komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık görevlileri, Özen'in vücudunda çok sayıda kırık olduğunu belirledi. Bu sırada Özgür Özen'in eşi olduğunu öne süren kişi, sitenin bahçesine gelerek, "Bizi bırakma. Neden yaptın?" diyerek gözyaşı döktü.
İZMİR'DEN GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Özen'in eşinden boşandığını, çocuklarıyla yaşadığını bilen komşuları, tanımadıkları kişiden şüphelenip, durumu polise bildirdi. Ekipler, Özgür Özen'in eşi olmadığını belirlediği Yücel Düzenli'yi gözaltına aldı. Hastanede tedaviye alınan Özen, yakınlarına, sevgilisi Düzenli'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.
İzmir'den Antalya'ya geldiği tespit edilen Özgür Özen aynı gece hastanede yaşamını yitirdi, Yücel Düzenli ise mahkemece tutuklandı. Hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Düzenli için savcı, 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası talep etti.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Ocak 2019'da görülen davada tutuklu sanık Yücel Düzenli, Özgür Özen'i sevdiğini ve öldürmesi için gerekçe olmadığını öne sürerek, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Bu olayda yüzde 1 bile sebebiyet vermişliğim olsa zaten vicdan azabı ile yaşarım.
Bu olayı, her gün de yaşıyorum zaten. Kesinlikle benim uyguladığım iddia olunan sürekli şiddetin sonucu Özgür'ü itmem ya da atlaması, onu intihara yönlendirmem söz konusu değildir. Hepimizin başı sağ olsun. O toprak oldu, çileyi ben çekiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı önce ömür boyu hapse çarptırdı daha sonra da cezasını 20 yıla indirdi. Heyet ayrıca sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak cezada indirime gitti. Mahkeme heyeti, Yücel Düzenli'yi 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti.
YARGITAY KARARI BOZDU
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin de onayladığı dosya, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay, sanığın TCK'nın 84/4 maddesi gereğince cezalandırılması gerektiğini belirterek, ilk derece mahkemenin 'olası kast'tan verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını bozdu ve cezada artırıma gidilmesini istedi.
Yargıtay kararında, 'İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar' şeklindeki ceza maddesinin dikkate alınması gerektiği belirtilerek dosya, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi.
YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Yargıtay'ın bozma kararının ardından Sanık Yücel Düzenli, 4 Mart'ta yeniden hakim karşısına çıkacak. Karar bozma duruşmasında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak. Özgür Özen'nin geride kalan yakınları ise "Yargıtay7ın bozma kararı sadece Özgür için değil..!Katillerin son yıllarda sındığı 'Kendi intihar etti' yalanını boşa çıkartmıştır" diyerek bozma kararını çok önemli olduğunu vurguladı.
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