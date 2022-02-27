Okurken terk etmek zorunda kaldılar! 28 Şubat mağdurları hak ettikleri yere geldi: Melek Arık 17 yıl sonra Cerrahpaşa’ya döndü

"O GÜN İTİBARİYLE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ'NE DE BAŞÖRTÜLÜ GİRİLEMEYECEKTİ ARTIK "

Özel bir üniversitede yapı ve teknik işler müdürü olarak görev yapan yüksek mimar Sacide Akın ise yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: "Gittiğim dershanede, 'Batı Çalışma Grubu' diye bir grubun ziyaretleri sonucu dershanelerde başlayan başörtü sorunu ile de yüzleştim ve dershane değiştirmek durumunda kaldım. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne yerleştim. Ancak özel üniversite olmasına rağmen kayıt günü üniversiteye Çevik Bir'in gelmesi ile her şey değişti. O gün itibariyle Yeditepe Üniversitesi'ne de başörtülü girilemeyecekti artık. Viyana Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okudum. Türkiye'de okumuş olsaydım, hayalini kuramayacağım imkânlara sahip olamayacaktım belki de..."