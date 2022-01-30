Yargıtay’dan telefon kararı: Sadakatsizlik sayıldı

KADININ DAVRANIŞI SADAKATSİZLİK OLARAK KABUL EDİLMELİ

Kadının gece geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaştığına vurgu yapılan daire kararında, telefon kayıtlarına göre İ.K.'nın değişik zamanlarda gece geç ve değişik saatlerde yaptığı telefon görüşmeleri ile başka bir erkeğe kendisi tarafından gönderdiğini kabul ettiği mesaj içeriği birlikte değerlendirildiğinde İ.K.'nın davranışının güven sarsıcı boyutu aştığı, sadakatsizlik olarak kabul edilmesi gerektiğinin ortada olduğuna dikkat çekildi.

Kararda, H.K.'nın gerçekleştirdiği bir kısım hakaret ve tehdit eylemlerinin ise, kadının sadakatsizlik eylemine tepki niteliğinde kaldığının anlaşıldığının altını çizdi. Boşanmaya sebebiyet veren ve gerçekleşen olaylarda İ.K.'nın, H.K.'ya nazaran ağır kusurlu olduğuna hükmedilen daire kararında, erkeğin ağır kusurlu kabul edilmesi yerinde görülmeyerek bu durumun bozmayı gerektirdiği belirtildi.