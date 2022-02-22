TEM’de zincirleme kaza: Yaralılar var
Kocaeli Çayırova’da TEM Otoyolu’nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Ankara yönünde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, 07 ZR 227 plakalı Citroen marka hafif ticari araç ile sol şeritte seyir halinde olan Muhammet Efeoğlu (28), önündeki aracın lastiği patladığı için durduğunu gördü ve kontrollü şekilde aracını durdurdu.
07 ZR 227 plakalı aracın dörtlü ikaz lambalarının yandığını fark eden Mehmet Türkiş (66) de hareket halinde olduğu 78 BL 642 plakalı Citroen marka aracını yavaşlatarak durdurdu. Araçların durmasının ardından yavaşlayamayan İlhan Y. hakimiyetindeki 35 GD 6775 plakalı Seat marka otomobil, Mehmet Türkiş'in kullandığı araca çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan Citroen marka otomobil de hemen önündeki Muhammet Efeoğlu hakimiyetindeki hafif ticari araca çarptı.
EMNİYET OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
Kazanın şiddetiyle Seat marka otomobilin sürücüsü İlhan Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Burak A. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında TEM Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden kontrollü olarak normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
"BİZİ ZİNCİRLEME KAZAYA MARUZ BIRAKTI"
Kaza anını anlatan Muhammet Efeoğlu isimli sürücü, "Öndeki araç lastiği patlamış şekilde durmuştu. Sol şeride geçtiğim zaman 90 ile gidiyordum. Araçların fren lambalarını gördüğüm zaman ben de dörtlümü yaktım, yavaşlamaya başladım ve durdum. Arkadaki araca baktım dikiz aynasından, o da durdu. Arkadan çok süratli bir şekilde gelen araç, bizim arkamızdaki beyaz araca vurdu. O da yan döndü bize vurdu. Önümüzde duran aracın tekeri patlamış, o yüzden durmuş, sola çekmiş. Onun arkasında iki araç daha durdu. O arabaların durduğunu görünce otomatik olarak biz de durduk. Dururken dörtlümü yaktım. En arkadan gelen araç zincirleme kazaya maruz bıraktı bizi. Kaza olduktan sonra tekeri patlayan aracın sürücüsü aracını emniyet şeridine çekti. Ondan sonra da biz fotoğraflarla uğraşırken adam çıkmış gitmiş" dedi.
"BANA VURUNCA BENİM ARAÇ TAMAMEN DÖNDÜ"
Karabük'e gitmek üzere eşiyle birlikte İstanbul'dan yola çıktığını aktaran Mehmet Türkiş ise "Otoyolda sol şeritten gelirken önümdeki araç birden durdu. Arkasından ben de durdum. Ben durduktan sonra benim arkamdan gelen araç bana vurunca benim araç tamamen döndü. Dönünce bu kazaya sebep oldu. Biz arada kaldık. Durduk, hemen polisi aradık. Öndeki araçtaki arkadaşların hava yastığı açıldı, boyunlarında sıkıntı vardı. Onları ambulans götürdü. Bizde Allah'a şükür bir şey yok. Biz burada bekliyoruz" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSCB ülkeleri hangileri? SSCB ne zaman dağıldı?
- Gennady Timchenko kimdir, kaç yaşında? İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Gennady Timchenko ne iş yapıyor?
- Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı neresi?
- Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Slavia Prag FB maçı hangi kanalda?
- Ons altındaki balon patlayabilir! Altın uzmanından son dakika açıklaması: Altın yükselir mi düşer mi?
- Survivor Ayşe Yüksel kimdir, ne iş yapıyor? Survivor'a katılan Ayşe Yüksel hayat hikayesi!
- Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 2022 Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Maske takma zorunluluğu...
- Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Mister Maker (Bay Becerikli) son durum nedir?
- TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara Saraycık kura çekiliş sonuçları!
- İkinci cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre suya ve toprağa ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?
- Survivor Yasin Hikmet kavgası internette yayınlandı mı? 2022 Yasin Hikmet kavga videosu Exxen'de var mı?
- Survivor Hikmet diskalifiye mi oldu? Survivor Hikmet elendi mi?