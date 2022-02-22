TEM’de zincirleme kaza: Yaralılar var





"BİZİ ZİNCİRLEME KAZAYA MARUZ BIRAKTI"

Kaza anını anlatan Muhammet Efeoğlu isimli sürücü, "Öndeki araç lastiği patlamış şekilde durmuştu. Sol şeride geçtiğim zaman 90 ile gidiyordum. Araçların fren lambalarını gördüğüm zaman ben de dörtlümü yaktım, yavaşlamaya başladım ve durdum. Arkadaki araca baktım dikiz aynasından, o da durdu. Arkadan çok süratli bir şekilde gelen araç, bizim arkamızdaki beyaz araca vurdu. O da yan döndü bize vurdu. Önümüzde duran aracın tekeri patlamış, o yüzden durmuş, sola çekmiş. Onun arkasında iki araç daha durdu. O arabaların durduğunu görünce otomatik olarak biz de durduk. Dururken dörtlümü yaktım. En arkadan gelen araç zincirleme kazaya maruz bıraktı bizi. Kaza olduktan sonra tekeri patlayan aracın sürücüsü aracını emniyet şeridine çekti. Ondan sonra da biz fotoğraflarla uğraşırken adam çıkmış gitmiş" dedi.