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TEM’de zincirleme kaza: Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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TEM’de zincirleme kaza: Yaralılar var

Kocaeli Çayırova’da TEM Otoyolu’nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Ankara yönünde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 07 ZR 227 plakalı Citroen marka hafif ticari araç ile sol şeritte seyir halinde olan Muhammet Efeoğlu (28), önündeki aracın lastiği patladığı için durduğunu gördü ve kontrollü şekilde aracını durdurdu.

07 ZR 227 plakalı aracın dörtlü ikaz lambalarının yandığını fark eden Mehmet Türkiş (66) de hareket halinde olduğu 78 BL 642 plakalı Citroen marka aracını yavaşlatarak durdurdu. Araçların durmasının ardından yavaşlayamayan İlhan Y. hakimiyetindeki 35 GD 6775 plakalı Seat marka otomobil, Mehmet Türkiş'in kullandığı araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Citroen marka otomobil de hemen önündeki Muhammet Efeoğlu hakimiyetindeki hafif ticari araca çarptı.



EMNİYET OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın şiddetiyle Seat marka otomobilin sürücüsü İlhan Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Burak A. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında TEM Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden kontrollü olarak normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



"BİZİ ZİNCİRLEME KAZAYA MARUZ BIRAKTI"

Kaza anını anlatan Muhammet Efeoğlu isimli sürücü, "Öndeki araç lastiği patlamış şekilde durmuştu. Sol şeride geçtiğim zaman 90 ile gidiyordum. Araçların fren lambalarını gördüğüm zaman ben de dörtlümü yaktım, yavaşlamaya başladım ve durdum. Arkadaki araca baktım dikiz aynasından, o da durdu. Arkadan çok süratli bir şekilde gelen araç, bizim arkamızdaki beyaz araca vurdu. O da yan döndü bize vurdu. Önümüzde duran aracın tekeri patlamış, o yüzden durmuş, sola çekmiş. Onun arkasında iki araç daha durdu. O arabaların durduğunu görünce otomatik olarak biz de durduk. Dururken dörtlümü yaktım. En arkadan gelen araç zincirleme kazaya maruz bıraktı bizi. Kaza olduktan sonra tekeri patlayan aracın sürücüsü aracını emniyet şeridine çekti. Ondan sonra da biz fotoğraflarla uğraşırken adam çıkmış gitmiş" dedi.



"BANA VURUNCA BENİM ARAÇ TAMAMEN DÖNDÜ"

Karabük'e gitmek üzere eşiyle birlikte İstanbul'dan yola çıktığını aktaran Mehmet Türkiş ise "Otoyolda sol şeritten gelirken önümdeki araç birden durdu. Arkasından ben de durdum. Ben durduktan sonra benim arkamdan gelen araç bana vurunca benim araç tamamen döndü. Dönünce bu kazaya sebep oldu. Biz arada kaldık. Durduk, hemen polisi aradık. Öndeki araçtaki arkadaşların hava yastığı açıldı, boyunlarında sıkıntı vardı. Onları ambulans götürdü. Bizde Allah'a şükür bir şey yok. Biz burada bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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