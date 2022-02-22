Şişli’de kiracısına ulaşamayınca polisi aradı: Salonda cesedi bulundu
İstanbul Şişli’de seyyar satıcılık yapan 41 yaşındaki Nijerya uyruklu adama, ev sahibi hemen hemen 15 gün boyunca ulaşamadı. Bu durumun üzerine ev sahibinin polise yaptığı ihbar sonucunda olay yerine giden ekipler Nijeryalı adamın cesedini buldu.
Olay, geçen gün saat 12.00 sularında Şişli Kuştepe'de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir binada bulunan dairenin sahibi adam, evini kiraya verdiği Nijerya uyruklu 41 yaşındaki Idahosa Alexander Prince'ye neredeyse 15 gün boyunca ulaşamadı.
Bu durumun üzerine ev sahibi, kiracısına ulaşamadığını ve başına bir şey gelmiş olma ihtimalini düşünerek emniyet güçlerine durumu bildirdi.
EKİPLER BALKONDAN EVE GİRDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, kapıyı kimsenin açmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine itfaiye merdiveniyle balkondan daireye giriş yaptı.
15 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Kapıyı açan polis, Prince'yi evin salonunda üzerinde kıyafetleriyle yüzüstü yatar halde buldu.
Sağlık ekiplerinin adamın bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda ise yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayı duyan mahalleli ise çalışmaları izledi.
ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri eve girerek adamın cansız bedeni üzerinde bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda herhangi darp ve kesici alet izine rastlanılmadı. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından Prince'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adamın kesin ölüm sebebi yapılacak inceleme sonucu belli olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Hikmet diskalifiye mi oldu? Survivor Hikmet elendi mi?
- EYT için komisyon kuruluyor! EYT'de emeklilik hesabı nasıl yapılacak? 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
- MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ geç başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?
- Şubat ayı sıfır otomobil fiyatları: 2022 en ucuz sıfır araba hangileri? VW, Seat, Skoda, Renault, Citroen, Dacia...
- Uber Türkiye'ye geldi mi? Uber ücret tarifesi ne kadar? Uber hangi şehirlerde var?
- Emekliye 4.000 TL ikramiye! 2022'de emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- Ukrayna nüfusu ne kadar, şehirleri nelerdir? Ukrayna ordusu ne kadar askeri var?
- 22 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2022 Şubat ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?
- 21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları hangi dizi birinci oldu?
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Ukrayna'nın sınırları olduğu şekilde kalacak"
- Maske zorunluluğu kalkacak mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açıklama geldi...
- Survivor'da ortalık karıştı! Konseyde üzerine yürüdü, diskalifiye kararı an meselesi! Yasin ve Hikmet kavgası yayını kesti...