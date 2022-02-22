Adana’da platonik aşk bir genci hayattan kopardı! 17 yaşındaki katilin ilk ifadesi ortaya çıktı





"BAŞKA BİRİYLE GÖRÜNCE…"

Emniyete götürülen A.S.Y.'nin ise ifadesinde, E.Y. ile sevgili olduklarını öne sürüp, "Bir süre sevgili olduktan sonra ayrıldık. Olay günü de başka biriyle görünce kıskançlık krizine girdim" dediği ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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