Adana’da platonik aşk bir genci hayattan kopardı! 17 yaşındaki katilin ilk ifadesi ortaya çıktı
Adana’nın Seyhan ilçesinde, platonik aşk beslediği iddia edilen 16 yaşındaki E.T. ile beraber yürüyen erkek arkadaşı Muhammet Yasir Yücel’in (17) önünü kestikten sonra kalbinden bıçaklayarak öldüren A.S.Y. (17) emniyet güçlerince tutuklandı. A.S.Y.’nin, ifadesinde, E.T. ile sevgili olduklarını belirtip, “Bir süre sevgili olduktan sonra ayrıldık. Olay günü de başka biriyle görünce kıskançlık krizine girdim” şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.
Olay, 18 Şubat günü saat 16.30 sularında, Adana'nın Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı.
Eğitim gördüğü liseden çıkan Muhammet Yasir Yücel, kız arkadaşı E.Y. ve arkadaşı E.T. (16) ile beraber yürürken A.S.Y., önlerini kesti.
KALBİNDEN BIÇAKLADI
E.Y.'ye platonik aşk beslediği öne sürülen A.S.Y. ile Yücel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Yücel'i göğsünden, E.T.'yi de bacağından yaraladı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Muhammet Yasir Yücel ile E.T. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, olaya müdahale edip, A.S.Y.'yi yakaladı. A.S.Y., ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edilirken, Muhammet Yasir Yücel ile E.T. hastaneye kaldırıldı.
Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yücel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
"BAŞKA BİRİYLE GÖRÜNCE…"
Emniyete götürülen A.S.Y.'nin ise ifadesinde, E.Y. ile sevgili olduklarını öne sürüp, "Bir süre sevgili olduktan sonra ayrıldık. Olay günü de başka biriyle görünce kıskançlık krizine girdim" dediği ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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