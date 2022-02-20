Hamile eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan iterek öldüren Hakan Aysal hala para peşinde
Son dakika haberine göre: Muğla’nın Fethiye ilçesine tatil bahanesiyle götürdüğü 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33) 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nden iterek öldüren pişkin katil Hakan Aysal (41) cezaevinde de para peşinde... Hakan Aysal’ın son bir yıl içinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişiyi avukatı aracılığıyla tespit edip şikayetçi olduğu, uzlaşmak için de kişi başı 5 bin lira istediği ortaya çıktı.
Fethiye ilçesi Kelebekler vadisinde 4 yıl önce Hakan Aysal'ın 7 aylık hamile Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücreti için kayalıklardan iterek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hakan Aysal 'Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Aysal karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.
O İDDİANAME ORTAYA ÇIKTI
Tutuklu olan Hakan Aysal'ın (41) cezaevinde hala para peşinde koştuğu ortaya çıktı. Aysal'ın son bir yıl içinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişi hakkında avukatı Mehmet Buğra Çiçek aracılığıyla tespit edip şikayetçi olduğu, uzlaşmak için de kişi başı 5 bin lira istediği ortaya çıktı.
Aysal'ın hala para peşinde koşması 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. SABAH, Hakan Aysal mağdurlarından biri olan ve Konya'da yaşayan 39 yaşındaki Talha Y. hakkında Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianameye ulaştı.
Talha Y.'nin Facebook'ta 'Bunları yavaş yavaş her gün bir etini kopara kopara geberteceksin. Yoksa müebbet bu şerefsiz için ödül olur' yorumu yaptığı, bu nedenle Hakan Aysal'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.
Talha Y. ifadesinde "İlgili yorumu Hakan Aysal'a hitaben yapmadım. Öyle olsa Hakan Aysal'ın kendi hesabına yazardım. Son zamanlarda çoğalan kadın cinayetlerine tepki olarak yazdım" dedi.
Ancak Talha Y. uzlaştırmacı tarafından arandı. Talha Y. uzlaşma için kendisinden istenen 5 bin lirayı vermedi. Bu nedenle Talha Y. hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.
Talha Y.'nin önümüzdeki günlerde yargılanacağı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Güngör Arslan kimdir, öldü mü? Silahlı saldırıya uğrayan Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan sağlık durumu nasıl?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB duyurular!
- Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci kaç yaşında ve nereli?
- İkinci cemre ne zaman düşer? 2022 cemre suya ne zaman, hangi gün düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
- İkinci el araba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Tercih yaparken işinize yarayabilir! İşte en çok satan 2. el otomobiller
- 22 kadroya personel alınacak! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...
- SGK'ya borcu olanlar dikkat! Bu şartları taşıyanların borçları siliniyor! KDK başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
- %0 faiz kredi müjdesi: SGK'dan ev alacakları sevindiren haber! 2022 sıfır faizli konut kredisi şartları...
- İSKİ 19 Şubat su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Kadıköy, Pendik, Zeytinburnu...
- İlk cemre düştü mü? 2022 cemreler ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? Yaz mevsimi başlangıç tarihi!
- Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri belli mi?
- AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AKSİS AUZEF sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı...