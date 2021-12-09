Hamile eşini kayalıklardan atmıştı! Cani koca Hakan Aysal hakkında flaş gelişme
Muğla'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen ve Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın yargılanmasına devam edildi.
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Semra Aysal'ı "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürdüğü" iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşmada, Semra Aysal'a ferdi kaza sigortası düzenleyen Rabia Ç., tanık olarak dinlendi. Hakan Aysal'ın hayat sigortası için bankaya yalnız geldiğini hatırladığını ifade eden Rabia Ç., "Yanında neden eşi olmadığını tam hatırlamıyorum.
Hakan Aysal kendisine ve eşine hayat sigortası yaptırdı. Eşi olmadığı için eşinin imzasını da kendisi attı. Tanınmış bir müşteri olduğu için banka personelinin de onayıyla bu işlem yapıldı. Daha sonra genel müdürlük bir dilekçe istedi. Bu evrağı Hakan Aysal eşine imzalatıp tekrar bize yolladı. Böylece sigorta aktif hale geldi" diye konuştu.
Rabia Ç., sigorta poliçesini de Hakan Aysal'ın doldurduğunu, poliçenin lehtarıyla ilgili bir bilgilendirme yapıp yapmadığını ise hatırlamadığını anlattı.
Sanık Hakan Aysal ise sigorta polisçini doldururken eşinin yanında olduğunu ileri sürdü. Tanığın poliçe doldurulurken eşinin yanında olduğunu hatırlamamasına şaşırdığını ifade eden Hakan Aysal, "Poliçeyi ben değil tanık olarak dinlenen Rabia Ç. doldurdu. Poliçelerdeki iletişim bilgileri kısmına da her ikimizinkine benim bilgilerimi yazmış olabilir" dedi.
Olayın cinayet değil, kaza olduğunu ileri süren avukat, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.
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