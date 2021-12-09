Hamile eşini kayalıklardan atmıştı! Cani koca Hakan Aysal hakkında flaş gelişme

Hakan Aysal kendisine ve eşine hayat sigortası yaptırdı. Eşi olmadığı için eşinin imzasını da kendisi attı. Tanınmış bir müşteri olduğu için banka personelinin de onayıyla bu işlem yapıldı. Daha sonra genel müdürlük bir dilekçe istedi. Bu evrağı Hakan Aysal eşine imzalatıp tekrar bize yolladı. Böylece sigorta aktif hale geldi" diye konuştu.