Hastanede ölü doğan bebeği kaybettiler
İstanbul’da bir hastanede ölü doğum yapan 23 yaşındaki annenin bebeğinin cesedi hastanede kayboldu. Ebe hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Muhammed Ali Slim (27) ve Jana Kouzi Slim (23) çifti, geçen yıl İstanbul'a geldi. 6.5 aylık hamile olan genç kadın, 20 Temmuz günü rahatsızlandı. Jana, İstanbul'da bulunan bir hastaneye kaldırıldı.
Bebeğin normalden daha az geliştiği ve küçük olduğu belirlenirken, genç kadının yaşadığı doğum sancısı arttı. Doğuma alınan genç kadının bebeği iddiaya göre anne rahminde ölmüş ve bu nedenle ölü doğmuştu. Ertesi gün hastaneden taburcu edilen kadın, bebeğinin cansız bedenini almak istedi.
Morga yönlendirilen baba Muhammed, saatler süren bekleyişe rağmen çocuğunun cansız bedenini alamadı. Yapılan araştırmada, doğumhanedeki görevli ebe Büşra K.'nin, ölü doğan bebeği gerekli hazırlama işlemlerinin ardından morga teslim etmesi gerekirken bu işlemi yapmadan doğumhaneden ayrıldığı belirlendi.
Slim çifti, bebeklerinin cansız bedenine ulaşamayınca olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulundu. Çift, bebeklerinin cansız bedenini hastanede kaybeden görevlilerden şikâyetçi oldu. Savcılık olayla ilgili ebe Büşra K.'nin ifadesine başvurdu.
Büşra K. ise, "Ölü doğumlardan sonra bebeklerin bu işlemleri için işçi kadrosunda patoloji biriminde görevli başka bir temizlik personeli bulunmaktadır' diyerek kendisini savundu. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün inceleme izni sonrası ebe hakkında dava açıldı.
İddianamede, ölü bebeklerle ilgili kuralın gereklerini yapmakta ihmal göstermesi sonucu "görevi kötüye kullanmak" suçundan hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen ebe, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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