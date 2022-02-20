Hastanede ölü doğan bebeği kaybettiler

Bebeğin normalden daha az geliştiği ve küçük olduğu belirlenirken, genç kadının yaşadığı doğum sancısı arttı. Doğuma alınan genç kadının bebeği iddiaya göre anne rahminde ölmüş ve bu nedenle ölü doğmuştu. Ertesi gün hastaneden taburcu edilen kadın, bebeğinin cansız bedenini almak istedi.



Morga yönlendirilen baba Muhammed, saatler süren bekleyişe rağmen çocuğunun cansız bedenini alamadı. Yapılan araştırmada, doğumhanedeki görevli ebe Büşra K.'nin, ölü doğan bebeği gerekli hazırlama işlemlerinin ardından morga teslim etmesi gerekirken bu işlemi yapmadan doğumhaneden ayrıldığı belirlendi.