İlk cemre düştü mü? 2022 cemreler ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? Yaz mevsimi başlangıç tarihi!

Cemreler ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi olarak bilinen cemre, ayrıca bahar bayramı nevruzun da yaklaştığına işaret ediyor. Kelime anlamı olarak "ateş, kor ve köz" gibi anlamlara gelen cemre ile birlikte havaların ısındığına inanılıyor. Soğuk kış günlerinin ardından cemrenin havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Peki, ilk cemre düştü mü? 2022 cemreler ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? Yaz mevsimi başlangıç tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Şubat ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler cemre tarihlerine çevrildi. Cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.