Son dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Son firari de yakalandı...
Son dakika haberi... Sunucu Ece Erken’in İstanbul Bakırköy’deki kendi balık restoranında silahlı saldırıda öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son firarinin de yakalandığı açıklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Duhan G. isimli şüphelinin adliyeye sevk edildiği belirtildi.
Geçtiğimiz Ocak ayında silahlı saldırıda öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlı, Dulhan G., adliyeye sevk edildi.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda Duhan G. adlı bir şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, 7 Şubat'ta sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Önceki gün Bursa'da yakalanan Seccad Y. ile Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada tutulan şüpheli Mehmet A, işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adliyesine gönderildi.
Savcılık, Seccad Y'nin tutuklanmasını, Mehmet A'nın adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Seccad Y'nin tutuklanmasına, Mehmet A'nın ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.
OLAY
Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.
Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.
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