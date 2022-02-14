14 Şubat 2022, Pazartesi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından acısı dinmedi! Ece Erken’den yürek yakan paylaşım: Öldüm der durur yine de yaşarsın
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken zor günleri atlatamadı. Bol bol dua ettiğini dile getiren Erken, son olarak Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü paylaştı.
Giriş Tarihi: 14.02.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 11:32
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