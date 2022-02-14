14 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından acısı dinmedi! Ece Erken’den yürek yakan paylaşım: Öldüm der durur yine de yaşarsın

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından acısı dinmedi! Ece Erken’den yürek yakan paylaşım: Öldüm der durur yine de yaşarsın

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken zor günleri atlatamadı. Bol bol dua ettiğini dile getiren Erken, son olarak Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü paylaştı.

Giriş Tarihi: 14.02.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 11:32
  • 1
  • 10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ardından acısı dinmedi! Ece Erken’den yürek yakan paylaşım: Öldüm der durur yine de yaşarsın

Sunucu Ece Erken ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ardından acısı dinmedi! Ece Erken’den yürek yakan paylaşım: Öldüm der durur yine de yaşarsın

Ünlü çift güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.

  • 3
  • 10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ardından acısı dinmedi! Ece Erken’den yürek yakan paylaşım: Öldüm der durur yine de yaşarsın

EŞİNİ KAYBETTİ

Ancak yaklaşık üç hafta önce avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

  • 4
  • 10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ardından acısı dinmedi! Ece Erken’den yürek yakan paylaşım: Öldüm der durur yine de yaşarsın

"ÖLDÜM DER DURUR YİNE YAŞARSIN"

Zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü paylaştı.

  • 5
  • 10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ardından acısı dinmedi! Ece Erken’den yürek yakan paylaşım: Öldüm der durur yine de yaşarsın

Erken'in paylaşımında; "Allah der ki; kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler; Onsuz yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları kurur, sabır taşar, canından saydığın yar bile bir gün el olur. Aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür. Düşman kalkar dostun olur. Öyle garip bir dünya, olmaz dediğin ne varsa olur. Düşmem dersin düşersin. Şaşmam dersin şaşarsın. En garibi de budur ya; öldüm der durur yine de yaşarsın…" ifadeleri yer aldı.