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Evinde kanlar içinde ölü bulunmuştu! Liseli Hilal'e acı veda

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Evinde kanlar içinde ölü bulunmuştu! Liseli Hilal’e acı veda

Kaynarca'da evde ailesi tarafından kanlar içinde ölü bulunan 16 yaşındaki Hilal Atlas'nın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cinayet masası dedektiflerinin yaptığı çok yönlü soruşturma ise sürüyor.

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