15 Şubat 2022, Salı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de sahibi olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi. Son paylaşımında eşine seslenen Erken, "Kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım" diyerek kötü gününde yanında olmayanlara sitem etti.
Giriş Tarihi: 15.02.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 09:16
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