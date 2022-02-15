Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.