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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de sahibi olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi. Son paylaşımında eşine seslenen Erken, "Kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım" diyerek kötü gününde yanında olmayanlara sitem etti.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 09:16
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı

Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı

Eşini henüz 41 yaşındayken toprağa veren Ece Erken acı haber ile yıkıldı. Eşinin ardından gözyaşı döken Ece Erken son olarak sosyal medya hesabından eşine seslendi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı

Yaşadığı zor süreci sevenlerinin yardımı ile atlatmaya çalışan Ece Erken'in son paylaşımı yürekleri sızlattı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı

"Kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım" diyen Ece Erken'in paylaşımında kötü gününde yanında olmayanlara sitem etti.