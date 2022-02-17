Son dakika: Pendik’te 4 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti! Kahreden detay

KAHREDEN DETAY

Uçar'ın daha önce geçirdiği ameliyat sonucu iki bacağının da olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı, yangının çıktığı dairede uzun süre çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların sonlanmasının ardından Uçar'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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