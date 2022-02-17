Son dakika: Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti! Kahreden detay
Son dakika haberine göre İstanbul Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 84 yaşındaki Ahmet Uçar hayatını kaybetti. Uçar'ın daha önce geçirdiği ameliyat sonucu iki bacağının da olmadığı öğrenildi.
Yangın, saat 04.30 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Saydam Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre daireden bir anda yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Daire içerisinde yapılan duman tahliyesinin ardından yapılan incelemede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları sonucunda dairede tek başına yaşadığı öğrenilen Ahmet Uçar'ın (84) yanarak feci şekilde can verdiği ortaya çıktı.
KAHREDEN DETAY
Uçar'ın daha önce geçirdiği ameliyat sonucu iki bacağının da olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı, yangının çıktığı dairede uzun süre çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların sonlanmasının ardından Uçar'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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