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Son dakika: Bayrampaşa’da 3 katlı gıda imalathanesinde yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Son dakika: Bayrampaşa’da 3 katlı gıda imalathanesinde yangın

Son dakika haberine göre İstanbul Bayrampaşa’da bulunan 3 katlı bir gıda imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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