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İstanbul Esenyurt'ta korkutan yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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İstanbul Esenyurt’ta korkutan yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çıkan yangın bir anlık korku saldı. Kısa süre soran akaryakıt istasyonu yakınından çıkan dumanların 3 katlı bir binada meydana gelen yangından olduğu anlaşıldı.

Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Esenyurt'ta bulunan akaryakıt istasyonunun yanındaki binada yangın çıktı.

Çatısı yanan 3 katlı binanın, akaryakıt istasyonunun yönetim binası ve market olarak kullanıldığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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