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Ankara ve Malatya’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Ankara ve Malatya’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberi... Ankara ve Malatya’da eş zamanlı yapılan operasyonda insan ticareti yapma ve fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından gözaltına alınan 5 kişiden 3’tü tutuklanarak cezaevine gönderlildi.

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