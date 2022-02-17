Yanlış ameliyat kurbanı Çiğdem Sakman’ın annesinin sözleri yürek dağladı: Kızım ’ölmek istemiyorum’ diye diye can verdi



'SARI ÇİĞDEM'İM SOLDU, BAŞKA CANLAR YANMASIN'

En büyük acıyı yaşayan annesi Sebahat Sakman (63), Sabah'a konuştu. Kızının, o ilk ameliyatın ardından geçen 4 yılda, çok kötü günler yaşadığını anlatan Sebahat Sakman, "Doktor 'yeni bir tedavi yöntemi deniyorum' diyerek kızımı kullandı. Bu hata nedeniyle kanser tüm vücudunu sardı. Yapılan yanlışı kızım canıyla ödedi. Son zamanlarda gözleri de görmez oldu. Çocuklarını bile göremeden, eriyip bitti. 'Anne ölmek istemiyorum' deyişi kulaklarımdan gitmiyor. Benim sarı Çiğdem'im soldu, toprak oldu. Kızım son nefesini verirken bile hep gülmüş. Onu bu hale getiren doktorun içi rahat mı? Kızımın başlattığı hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğim. Onun gerekli cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Benim kızım öldü ama başka canlar yanmasın, Çiğdem'ler solmasın" dedi.