Yanlış ameliyat kurbanı Çiğdem Sakman'ın annesinin sözleri yürek dağladı: Kızım 'ölmek istemiyorum' diye diye can verdi
Konya'da, 4 yıl önce karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede 'rektum kanseri' teşhisi konulan iki çocuk annesi Çiğdem Sakman, ameliyat edildi. İddiaya göre izni olmadan rahmi alınan ve mesanesinde de yırtık meydana gelen Sakman, günden güne eridi. 30'dan fazla operasyon geçiren Sakman, görme yetisini kaybetti. 12 Şubat 2021'de çocuklarını son olarak dahi göremeden öldü. Doktorun 'yeni bir tedavi yöntemi denediğini ve yapılan yanlışı kızının canıyla ödediğini öne süren anne Sebahat Sakman, "Son zamanlarda gözleri de görmez oldu. Kızım 'ölmek istemiyorum anne' diye diye öldü. Benim sarı Çiğdem'im soldu. Sorumluların cezasını çekmesini istiyorum" diyerek isyan etti.
Konya'nın Meram ilçesinde annesi ve iki çocuğu ile birlikte yaşayan Çiğdem Sakman (46), 3 yıl önce karın ağrısı şikayeti ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Genel Cerrahi servisinde muayene olan Sakman'a 'rektum kanseri' teşhisi konuldu.
İZNİ OLMADAN RAHMİ ALINDI
Hemen ameliyata alınan Sakman'ın iddiaya göre izni olmadan rahmi alındı. Mesanesinde de yırtık meydana geldi. Çiğdem Sakman, o günden sonra 30'dan fazla operasyon geçirdi. Durumu gittikçe kötüleşen ve birçok şehirde farklı doktorlar tarafından tedavi edilen Sakman'ın vücudunu kanser tamamen sardı.
12 ŞUBAT'TA SON NEFESİNİ VERDİ
Zamanla görme yetisini de kaybeden Sakman, çok sevdiği çocuklarını bile göremedi. Yoğun bakımdaki tedavisi sürecinde 35 kiloya kadar düşen Sakman, 12 Şubat'ta son nefesini verdi.
'SARI ÇİĞDEM'İM SOLDU, BAŞKA CANLAR YANMASIN'
En büyük acıyı yaşayan annesi Sebahat Sakman (63), Sabah'a konuştu. Kızının, o ilk ameliyatın ardından geçen 4 yılda, çok kötü günler yaşadığını anlatan Sebahat Sakman, "Doktor 'yeni bir tedavi yöntemi deniyorum' diyerek kızımı kullandı. Bu hata nedeniyle kanser tüm vücudunu sardı. Yapılan yanlışı kızım canıyla ödedi. Son zamanlarda gözleri de görmez oldu. Çocuklarını bile göremeden, eriyip bitti. 'Anne ölmek istemiyorum' deyişi kulaklarımdan gitmiyor. Benim sarı Çiğdem'im soldu, toprak oldu. Kızım son nefesini verirken bile hep gülmüş. Onu bu hale getiren doktorun içi rahat mı? Kızımın başlattığı hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğim. Onun gerekli cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Benim kızım öldü ama başka canlar yanmasın, Çiğdem'ler solmasın" dedi.
Hastane ve ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında açılan 1 milyon TL'lik maddi ve manevi tazminat davasının da sürdüğü belirtildi.
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