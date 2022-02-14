Rumeysa Gelgi kimdir, kaç yaşında? Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi kim?
Rumeysa Gelgi kimdir, kaç yaşında? Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi kim? Ekim 2021’den bu yana dünyanın en uzun kadını ünvanını elinde taşıyan Rumeysa Gelgi’ye, dünyanın en uzun adamından çağrı geldi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Rümeysa Gelgi, 2 metre 13 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Peki; Rumeysa Gelgi kimdir?
Rumeysa Gelgi kimdir, kaç yaşında? Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi kim? Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Rümeysa Gelgi, 2 metre 13 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 24 yaşında bu ünvanı alan Rumeysa Gelgi'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
RUMEYSA GELGİ KİMDİR?
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Rümeysa Gelgi, 2 metre 13 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Boş zamanlarında ailesiyle dışarı çıkıp yemek yemeyi sevdiğini ifade eden Gelgi, yüzmenin rahatlamasına yardımcı olduğunu tespit ettiğini aktardı.
18 yaş altında 2.13 ile dünyanın en uzun boylu genç kızı unvanına sahip olan Rumeysa geldi 24 yaşında bu kez dünyanın en uzun boylu kadını unvanını elde etti.
Guiness Rekorlar Kitabı'na da giren Rümeysa Gelgi, weaver sendromu hastalığına sahip.
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