Rumeysa Gelgi kimdir, kaç yaşında? Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi kim? Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Rümeysa Gelgi, 2 metre 13 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 24 yaşında bu ünvanı alan Rumeysa Gelgi'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı.