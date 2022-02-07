Maltepe’de gözü dönen koca dehşet saçtı! Çocuklarını odaya kilitleyip önce eşini sonra kendini vurdu





"TİTRİYORLARDI ÇOCUKLAR ALDIĞIMIZDA"

Bina sakini Döndü Işık, "Sese çıktık biz zaten. Çıktığımızda kapıyı kırmaya çalıştık. Polisler falan geldi. Yaralı olduğunu gördük. İyi insanlardı, bir tartışmalarını görmedim. Hiçbir gün tartışma yaşamadılar. Bizi de şok ettiler şu anda. İkisi de yaşıyorlardı iyilerdi. İnşallah iyi olurlar ek temennimiz o. İki tane çocukları vardı. Çocukları aldık biz komşuya bıraktık. Onların da ister istemez psikolojileri bozulmuş. Titriyorlardı çocuklar aldığımızda. Ama inşallah iyi olacaklar tek temennimiz o" dedi.