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Maltepe’de gözü dönen koca dehşet saçtı! Çocuklarını odaya kilitleyip önce eşini sonra kendini vurdu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Maltepe’de gözü dönen koca dehşet saçtı! Çocuklarını odaya kilitleyip önce eşini sonra kendini vurdu

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir adam ebelik yapan eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine gözü dönen adam ikiz kızlarını bir odaya kilitledi. Ardından da silahla önce eşini vurdu sonra intihara kalkıştı.

Olay geçen gün saat 16.00 sularında İstanbul Maltepe'de yaşandı. Özal ile Cemile Toraman çifti ikiz kız çocukları ile yedi katlı bir binanın dördüncü katında yaşıyordu.

KARISIYLA TARTIŞIP İKİZLERİ ODAYA KİLİTLEDİ

Tersanede çalışan 38 yaşındaki Özal Toraman, özel bir hastanede ebe olarak görev yapan Azerbaycan uyruklu Cemile Toraman ile tartıştı.

ÖNCE EŞİNE ATEŞ ETTİ SONRA KENDİNE

Özal Toraman, önce ikiz kız çocuklarını evin bir odasına kilitledi daha sonra eşine silahla ateş etti.

Cemile Toraman yaralanırken Özal Toraman aynı silahla intihara kalkıştı.

YARALI ÇİFT HASTAMEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çifti ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Haberi duyan yakınları çiftin evine koştu.

Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, ekipler Özal Toraman'ın yakınlarını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.



"TİTRİYORLARDI ÇOCUKLAR ALDIĞIMIZDA"

Bina sakini Döndü Işık, "Sese çıktık biz zaten. Çıktığımızda kapıyı kırmaya çalıştık. Polisler falan geldi. Yaralı olduğunu gördük. İyi insanlardı, bir tartışmalarını görmedim. Hiçbir gün tartışma yaşamadılar. Bizi de şok ettiler şu anda. İkisi de yaşıyorlardı iyilerdi. İnşallah iyi olurlar ek temennimiz o. İki tane çocukları vardı. Çocukları aldık biz komşuya bıraktık. Onların da ister istemez psikolojileri bozulmuş. Titriyorlardı çocuklar aldığımızda. Ama inşallah iyi olacaklar tek temennimiz o" dedi.

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