Acılı baba dağdaki çocuklara seslendi! Yüce Türk adaletine sığının

Dağda bulunan bütün çocuklar dönene kadar, eylemlerine devam edeceklerini ifade eden Biçer şunları söyledi;

"Biz Adana'da otururken kızım 2015'te HDP'liler tarafından bir şekilde beyni yıkanıp, kandırılarak PKK terör örgütüne gönderildi. 3 yıla yakın bir süredir burada HDP il binası önünde eylem yapıyoruz. Dağda bulunan bütün çocuklar gelene kadar, biz buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Sadece kendi çocuğum için söylemiyorum. Ben buradan bir şekilde beyni yıkanıp, kandırılıp dağa gönderilen çocuklara seslenmek istiyorum; gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun. Yüce Türk adaletine sığının. Burada bulunan ailelerden 34'ünün çocuğu geldi. Hepsi de ailelerinin yanındalar. Korkmayın, çekinmeyin, geldiğiniz gibi devletimiz sizi bize verecektir. Biz buna kalben inanıyoruz. Biz buradan kesinlikle ayrılmıyoruz. Dağda en son çocuk dönene kadar buradan kesinlikle ayrılmayacağız."