Acılı baba dağdaki çocuklara seslendi! Yüce Türk adaletine sığının
Terör örgütü PKK'nın şehirlerdeki siyasi ayağı HDP'nin dağa kaçırdığı çocukları aileleri isyanlarına devam ediyor. Gülcan Biçer'in acılı babası Necmettin Biçer, "Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Yüce Türk adaletine sığının" açıklamasında bulundu.
Diyarbakır'da HDP binası önünde 7 yıl önce o dönem 18 yaşındayken PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Gülcan için eylem yapan Necmettin Biçer, "Buradan bir şekilde beyni yıkanıp, kandırılıp dağa gönderilen çocuklara seslenmek istiyorum; gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Yüce Türk adaletine sığının" dedi.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet Akar için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
260 ailenin 893 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu. Adana'da 2015 yılında 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için Van'dan gelerek HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Necmettin Biçer, dağdaki teröristlere teslim olmaları çağrısında bulundu.
Dağda bulunan bütün çocuklar dönene kadar, eylemlerine devam edeceklerini ifade eden Biçer şunları söyledi;
"Biz Adana'da otururken kızım 2015'te HDP'liler tarafından bir şekilde beyni yıkanıp, kandırılarak PKK terör örgütüne gönderildi. 3 yıla yakın bir süredir burada HDP il binası önünde eylem yapıyoruz. Dağda bulunan bütün çocuklar gelene kadar, biz buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Sadece kendi çocuğum için söylemiyorum. Ben buradan bir şekilde beyni yıkanıp, kandırılıp dağa gönderilen çocuklara seslenmek istiyorum; gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun. Yüce Türk adaletine sığının. Burada bulunan ailelerden 34'ünün çocuğu geldi. Hepsi de ailelerinin yanındalar. Korkmayın, çekinmeyin, geldiğiniz gibi devletimiz sizi bize verecektir. Biz buna kalben inanıyoruz. Biz buradan kesinlikle ayrılmıyoruz. Dağda en son çocuk dönene kadar buradan kesinlikle ayrılmayacağız."
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