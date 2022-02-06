Son dakika: Başakşehir’de İETT otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var





"OTOBÜS ÜÇ DAKİKA İÇİNDE YANDI"



Yaşanan yangını anlatan Harun Ocak, "Araçlarımız durakta park halinde bulunuyordu. Biz de içeride oturuyorduk. O sırada araçlardan birinin yandığını gördük, hemen müdahale etmeye çalıştık. Alevler gitgide çoğaldı ve bizim yangın tüplerimiz yetmedi. Yandaki araçlara da sıçradı yangın. Araçların camlarını kırarak kurtardık. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Bir tek araçlarımız hasar gördü" dedi.