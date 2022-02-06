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Son dakika: Başakşehir'de İETT otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Son dakika: Başakşehir’de İETT otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... İstanbul Başakşehir’de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Esenyurt’ta da park halinde bulunan otobüs alev topuna döndü. İETT garajında sefere çıkmak için bekleyen otobüsün motor kısmında yangın çıkarken, araç kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Çevrede bulunan diğer araçlara da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda 3 otobüs hasar gördü.

Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında metro çalışması nedeniyle tek şeritten akan trafikte 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


"İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI"

Görgü tanığı Ali Güler, "Bahçede oturuyordum baktım güm diye bir ses duydum. Dışarı çıkıp baktığımda iki araç kafa kafaya çarpışmış, birkaç yaralı vardı. Alıp yaralıları dışarı çıkarttık. Çocuk vardı. Birde onu hastaneye götürdüler. Yol yapıldığı için aynı yöne girip kaza oluyor" dedi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi otobüslerin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Olay, 10.45 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre İETT'ye bağlı bulunan bir garajda, park halinde bulunan 34 SE 7281 plakalı otobüs yanmaya başladı.

Kıraç - Avcılar otobüs seferini yapan yaptığı öğrenilen 429 numaralı aracın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bütün aracı küle çevirdi. Çevrede bulunan başka bir otobüs ile binek araca da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürüde söndürüldü. Olayda toplamda üç araç hasar gördü. Alev alev yanan otobüsün o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



"OTOBÜS ÜÇ DAKİKA İÇİNDE YANDI"

Yaşanan yangını anlatan Harun Ocak, "Araçlarımız durakta park halinde bulunuyordu. Biz de içeride oturuyorduk. O sırada araçlardan birinin yandığını gördük, hemen müdahale etmeye çalıştık. Alevler gitgide çoğaldı ve bizim yangın tüplerimiz yetmedi. Yandaki araçlara da sıçradı yangın. Araçların camlarını kırarak kurtardık. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Bir tek araçlarımız hasar gördü" dedi.



Olayı gören başka bir otobüs şoförü ise, "Olay üç dakika içerisinde gerçekleşti. Motor kısmında yanma başladı. Ben şase yaptığını ve yangının o sebeple başladığını düşünüyorum. Garajda bulunan başka iki araca daha sıçradı yangın. Allah beterinden saklasın. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı" dedi.

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