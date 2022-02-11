Kaçtı dendi! Hayriye yaşadığı kabusu anlattı: Zorla tutulduğum evde cinsel istismara uğradım

'İSTİSMAR, DARP, TEHDİT'



Annenin şikayetiyle S.B. ile oğlu C.B. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı, iddianamenin hukuki değerlendirme bölümünde, şüpheli C.B.'nin Hayriye Nur Ö.'ye 2020'de farklı zamanlarda uyuşturucu verip çıplak fotoğraflarıyla tehdit ederek darp ettiğini belirtti. İddianamede ayrıca şüpheli C.B.'nin cebir ve hileyle zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini ifade ederek, "Ayrıca cebir, tehdit ve hile kullanarak mağduru zorla kaçırmak suretiyle zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediği, şüpheli S.B.'nin de cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yardımda bulunarak suçların icrasını kolaylaştırdığı anlaşılmıştır" denildi.



15 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcı, C.B.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar, S.B.'nin ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.



"KENDİ RIZASIYLA EVE GELDİ"



İddianameyi kabul eden Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine başlandı. Tutuksuz sanık C.B., savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Mağdureyle sosyal medyada tanıştık. Hatta kendisi bana arkadaşlık teklif etmişti. Bana babasının kendisini darbetmesi sonucu evden kaçarak yanıma geldiğini söylemişti. Ben de dışarıda zorda kalmasın diye 2-3 gün birlikte kaldık. Özellikle 2020 Mart ve Nisan aylarında ailemin evinde yaşadık. Kendisi birkaç kez böyle gidip geldi. 3-4 aylık görüşme sürecimiz parça parça olmuştur. Kendisiyle cinsel ilişkiye girmedik. Çıplak fotoğraflarını çekmedim. Kendisini ilişkiye zorlamadım, dövmedim" dedi. C.B.'nin babası S.B. de suçlamaları kabul etmeyip, mağdur kişinin her seferinde kendi rızasıyla evlerine geldiğini ifade etti.



"UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARIMI YAYINLAMAKLA BENİ TEHDİT ETTİ"



Adliyede adli görüşmeci nezaretinde SEGBİS ile duruşmaya katılan Hayriye Nur Ö. ise bugüne kadar verdiği ifadelerde uyuşturucunun etkisi altında olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"C.B. ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Bana mesaj attı. Buluşmak istediğini söyledi. Dokuma semtindeki evinde görüştük ve bana orada uyuşturucu verdi. Babası da evdeydi. Bana sürekli uyuşturucu verdikleri için ailem beni her aldıklarında kendi iradem dışında gittim. C.B. bana Dokuma'daki evde tecavüz etti. Tecavüz ederken de cep telefonları ile fotoğraflarımı çekti. Uygunsuz fotoğraflarımı yayınlamakla beni tehdit etti. Sonra beni Korkuteli'ne götürdüler. Oradan kaçmaya çalıştım ama başaramadım. Buna komşuları da şahittir. Polisin son baskınında beni sandığın içine sakladılar. Polis beni orada buldu. C.B.'nin tüm tecavüzlerine babası da şahittir. Korkuteli'nde verdiğim ifadem doğru değildir. Uyuşturucunun etkisiyle sağlıklı düşünemedim. Şimdi tedavi görüyorum ve daha iyi düşünebiliyorum. Ben ikisinden de şikayetçiyim."



Anne M.Ö. ise sanıkların planlı hareket ettiklerini, C.B.'nin cep telefonunu değiştirdiği için yapılan incelemede telefonda kayıtların bulunmadığını ifade etti. Mahkeme, adli görüşmeci raporunun hazırlanması için duruşmayı erteledi.