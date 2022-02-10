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Aydın'da ekipler yaralı göçmen için seferber oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Aydın’da ekipler yaralı göçmen için seferber oldu

Aydın ili Kuşadası ilçesi Dipburun Jandarma Karakoluna gelen Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmen, sahilde ayağından yaralı olan 1 kadın düzensiz göçmen olduğu bildirilerek yardım talebinde bulundu.

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