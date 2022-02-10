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18 yıllık eşinin o fotoğrafını görünce şoke oldu! Şimdi 3 çocuğunun peşinde

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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18 yıllık eşinin o fotoğrafını görünce şoke oldu! Şimdi 3 çocuğunun peşinde

Bursa'da evden "sahile gezmeye gidiyorum"  diye çıkan kadının 3 çocuğunu da alıp kaçtığı ortaya çıktı. 18 yıllık karısının o fotoğrafını gören adam çocuklarını almak için harekete geçti. Çocuklarını 3 aydır göremeyen talihsiz baba, "Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum." dedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde pazarcılıkla geçimini sağlayan Mehmet Arı, H.A. ile 18 senedir evliydi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Mehmet Arı'nın eşi "sahile gezmeye gidiyorum" diye 11,12 ve 14 yaşlarındaki çocuklarını alarak evden çıktı.

KAYIP BAŞVRUSU VERDİ

Eşinin eve dönmemesi üzerine büyük üzüntü yaşayan Mehmet Arı, Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

BAŞKA BİR ADAM İLE ANKARA'YA KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra eşinin Bayram Y. ile birlikte Ankara'nın Sincan ilçesine kaçtığını öğrendi. Eşinin kaçtıktan sonra kendisine boşanma davası açtığını da öğrendi.

3 AYDIR ÇOCUKLARINI GÖREMİYOR

3 aydır çocuklarını göremeyen gözü yaşlı baba; çocuklarının hayatından endişe ediyor. Mehmet Arı, eşinin Bayram Y. ile sosyal medyada fotoğraflarını görünce tazminat davası da açtı. Mehmet Arı'nın tek isteği hayatından endişe ettiği çocuklarının velayetini almak.

"ÇOCUKLARIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Başından geçen olayları anlatan Mehmet Arı, "Eşim 26 Kasım Cuma günü "sahilde dolaşacağım" diye 3 çocuğumla birlikte yanımdan ayrıldı. Geldiğimde evde olmadığını gördüm. Eve dönmeyince endişe ederek Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptım. Sonra hakkımda boşanma davası açtığını öğreniyorum. Eşimin Bayram Y. ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını gördüm. Çocuklarıma 2 ay hiç ulaşamıyorum. Çocuklarımla 2 ay sonra telefonda görüştüm. 3 aydır da hiç yüzlerini görmedim. Ben çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum. Eşim beni bırakıp gittiği için tazminat davası da açtım. Boşanıp çocuklarımın velayetini almak istiyorum" dedi.

"90 GÜNDÜR ÇOCUKLARI GÖREMİYORUZ"

Çocukların amcası İsmail Arı, "Biz 90 gündür çocukları göremiyoruz. Dava açılmış durumda, biz dava bitene kadar çocukların devlet tarafından alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

KAÇAK KADINDAN SKANDAL SAVUNMA: BENİ BOŞASIN DİYE..

Bir televizyon programına bağlanan H.A, "Evden ayrıldım, Bayram Y. ile gittim. Bayram Y. benim arkadaşımın kardeşi. Onunla beraber yaşamıyoruz. altlı üstü oturuyoruz. Ben kocam beni bir an önce boşasın diye Bayram Y, ile fotoğrafımı sosyal medyaya attım" şeklinde konuştu.

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