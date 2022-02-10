18 yıllık eşinin o fotoğrafını görünce şoke oldu! Şimdi 3 çocuğunun peşinde

"ÇOCUKLARIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Başından geçen olayları anlatan Mehmet Arı, "Eşim 26 Kasım Cuma günü "sahilde dolaşacağım" diye 3 çocuğumla birlikte yanımdan ayrıldı. Geldiğimde evde olmadığını gördüm. Eve dönmeyince endişe ederek Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptım. Sonra hakkımda boşanma davası açtığını öğreniyorum. Eşimin Bayram Y. ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını gördüm. Çocuklarıma 2 ay hiç ulaşamıyorum. Çocuklarımla 2 ay sonra telefonda görüştüm. 3 aydır da hiç yüzlerini görmedim. Ben çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum. Eşim beni bırakıp gittiği için tazminat davası da açtım. Boşanıp çocuklarımın velayetini almak istiyorum" dedi.

"90 GÜNDÜR ÇOCUKLARI GÖREMİYORUZ"

Çocukların amcası İsmail Arı, "Biz 90 gündür çocukları göremiyoruz. Dava açılmış durumda, biz dava bitene kadar çocukların devlet tarafından alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.