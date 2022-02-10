Iğdır’da yemek aramaya inen aç kutlar köpeği parçaladı! O anlar kamerada

KORKU DOLU ANLAR

Sabah köpeği yerinde bulamayan ev sahipleri güvenlik kamerasını izlediklerinde o korku dolu anlara şahit oldular.

Görüntülerde önce bir kurt köpeğin olduğu kulübenin önüne geliyor. O esnada kulübede olan köpek dışarı çıkınca kurt ile göz göze geliyor.