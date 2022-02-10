Iğdır’da yemek aramaya inen aç kutlar köpeği parçaladı! O anlar kamerada
YAŞAM İHA
Iğdır’da aç kalan kurt sürüsü merkez Kuzugüden köyüne yemek aramaya indi. Aç kalan 6 kurt bir köpeği parçaladı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, altı aç kurt Iğdır merkeze bağlı 22 km mesafede yer alan Kuzugüden köyüne indi. Köye inen kurt sürüsü evin önünde bağlı olan köpeğe saldırmaya başladı.
BAĞLI KÖPEĞİ PARÇALADILAR
Kurtlar, bağlı olan köpeği aralarına alıp parçaladı.
KORKU DOLU ANLAR
Sabah köpeği yerinde bulamayan ev sahipleri güvenlik kamerasını izlediklerinde o korku dolu anlara şahit oldular.
Görüntülerde önce bir kurt köpeğin olduğu kulübenin önüne geliyor. O esnada kulübede olan köpek dışarı çıkınca kurt ile göz göze geliyor.
Kurt orada köpeğe saldırıyor. Köpek ile kurt birbirine saldırmaya başlayınca diğer kurtlar da oradan çıkıp köpeği aralarına alıp parçalıyorlar.
Köylüler, herkese, dikkatli dolaşmaları konusunda uyarıda bulundular.
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