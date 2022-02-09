İstanbul barajlarında rekor artış: Yüzde 76.84'e yükseldi
Son dakika haberi... Yoğun kar yağışının ardından yağmura teslim olan İstanbul'un barajlarından sevindiren haber geldi. 24 saatlik kesintisiz yağmur yağışının ardından rekor seviyede artış yaşayan İstanbul barajlarının doluluk oranı 76.84'e yükseldi.
İstanbul'da barajlarda doluluk oranı bir günlük yağışla rekor seviyede arttı.
İstanbul'da dün barajların doluluk oranı yüzde 68.21 olarak ölçülmüştü. Kente dün gün boyu yağmur yağdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76.84 ölçüldü. Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56'lar seviyesindeydi.
Son 14 gün sürece bakıldığında ise barajlar kar yağışı ve yağmurun etkisiyle yüzde 22 doldu. 27 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 54.64'dü.
İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları:
ALİBEYKÖY %66.17
BÜYÜKÇEKMECE %71.43
DARLIK %74.32
ELMALI %100
ISTRANCALAR %100
KAZANDERE %87.49
ÖMERLİ %94.37
PAPUÇDERE %85.88
SAZLIDERE %44.95
TERKOS %71.03
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