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Mersin’de TEM yolunda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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Mersin’de TEM yolunda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Mersin’in Tarsus ilçesi TEM yolunda, yolcu otobüsü ve TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıdı.

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