Mersin’de TEM yolunda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 03.30 sularında meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesi TEM yolu Karakütük mevkisinde H.S.'nin hakimiyetindeki 34 DDE 673 plakalı TIR, kontrolden çıkınca savruldu. Bu esnada İzmir-Batman seferini gerçekleştiren A.O.'nun hakimiyetindeki 34 FS 1019 plakalı yolcu otobüsü, TIR'a çarptı. OLAY YERİNE ÇOLK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ İhbar üzerine, aşırı yağış alan ve sisin görüş uzaklığını düşürdüğü kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 ÖLÜ 13 YARALI Kazada TIR'daki M.H.S. yaşamını yitirdi, sürücüler dahil 13 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN