SON DAKİKA! Meteoroloji açıkladı: Şiddetli kar geliyor! Marmara ve birçok bölgeye flaş uyarı | Bugün hava nasıl olacak?
SON DAKİKA! Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Sıcaklıkların 8 derece azalacağını açıklayan Meteoroloji birçok ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde kar yağışı devam ederken, bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor. Meteoroloji'nin son raporunda Marmara için kar uyarısı verildi. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? İşte 9 Şubat hava durumu.
Son günlerde ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava dalgası bu hafta da yurdun birçok bölgesinde vatandaşa zor anlar yaşatacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmini raporunu yayınlarken flaş uyarı geldi.
KUVVETLİ KAR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DONACAĞIZ! SICAKLIK 8 DERECE AZALIYOR
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı yeni raporda 40 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
ANİ SEL, SU BASKINI...
Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZEHİRLENME UYARISI
Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA'YA KAR UYARISI
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
İZMİR'DE KAR ETKİLİ OLUYOR
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Karaman, Niğde ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey yönlerden, güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde bölgenin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUŞ °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
MARDİN °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
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