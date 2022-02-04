İstanbul barajlarının doluluk oranı açıklandı! Bir günde yüzde 5 arttı
İstanbul'da etkili olan kar ve yağmur yağışları barajlardaki doluluk oranını artırdı. Yapılan açıklamada veriler milyonları sevindirdi. Barajlardaki doluluk oranının yüzde 64,66'ya çıktığı belirtilirken, bir günde yüzde 5 arttığı açıklandı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesiyle doluluk oranları arttı. Verilere göre İstanbul'un barajlarında bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 64.66 oldu. Barajlarda doluluk oranı bir günde yüzde 5 arttı.
İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 64.66'ya kadar çıktı.
9 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE
İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Istrancalar oldu. Istrancalar barajında doluluk oranı yüzde 98.44 olarak ölçüldü.
Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 67.55, Papuçdere barajlarında ise yüzde 64.38'e çıktı.
İstanbul'da şu anda 9 barajda doluluk oranı yüzde 50'in üzerinde. İstanbul'un en düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 34.5 ile Sazlıdere barajı.
İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları:
ALİBEYKÖY %51.4
BÜYÜKÇEKMECE %58.4
DARLIK %61.49
ELMALI %87.38
ISTRANCALAR %98.44
KAZANDERE %67.55
ÖMERLİ %83.49
PAPUÇDERE %64.38
SAZLIDERE %34.5
TERKOZ %61.61
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