İstanbul barajlarının doluluk oranı açıklandı! Bir günde yüzde 5 arttı

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 64.66'ya kadar çıktı.