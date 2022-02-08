Son dakika: Üsküdar'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada
YAŞAM A Haber
Son dakika haberi... Üsküdar'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı görülüyor. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.
Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.
4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı görülüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hızır orucu ne zaman saat kaçta açılır? Hızır orucu nasıl tutulur?
- İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul hava nasıl olacak?
- Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Real Madrid maçı ne zaman?
- Benzine zam var mı? 8 Şubat mazot, benzin ve LPG fiyatı ne kadar? Akaryakıt litre fiyatları kaç TL?
- YÖKDİL geç başvuru ücreti! 2022 YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?
- Shiba'da 1 cent beklentisi yeniden gündemde! Shiba coin yükselişi devam edecek mi? 8 Şubat Shiba ne kadar, kaç TL?
- Tinder Avcısı kimdir? Tinder Avcısı gerçek mi, hikayesi nedir?
- Cemde düşme tarihleri! İlk cemre ne zaman düşecek? Hangi cemre düşecek?
- Evde bakım maaşı yatan iller 8 Şubat! Evde bakım parası Şubat ayında yatmaya başladı mı?
- Engelli atamaları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Engelli atama takvimi değişti mi?
- KYK bursları neden yatmadı, ne zaman yatacak? KYK Şubat ayı ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
- e-Okul nakil sorgulama: 2022 Nakiller ne zaman açıklanacak? İkinci dönem lise nakil başvurusu ne zaman?