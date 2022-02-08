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Son dakika: Üsküdar'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Son dakika: Üsküdar’da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada

Son dakika haberi... Üsküdar'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı görülüyor. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.


Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.

4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı görülüyor.

5 katlı binadaki patlama anı kamerada 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA

Üsküdar’da patlama anı kamerada ÜSKÜDAR'DA PATLAMA ANI KAMERADA

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