Büyükçekmece cinayetinde flaş gelişme: Ölmeden önce ses kayıtlarını ailesine atmış!
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de dört gün boyunca yapılan gizemli kazıyla cesedi bulunan Murat Kartal'ın, öldürülmeden dakikalar önce kendi telefonuna aktardığı ses kaydı ortaya çıktı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Şubat'tan itibaren Büyükçekmece'de boş bir arazide yapılan kazı çalışmasında 4 Şubat Cuma günü cesedi bulunan Murat Kartal'ın son ses kaydına ulaşıldı.
Ülke gündemini sarsan ve dört gün boyunca yapılan gizemli kazıyla cesedi bulunan Murat Kartal'ın, öldürülmeden dakikalar önce kendi telefonuna aktardığı ses kaydında, sahte gözaltı formülüyle kendini evinden alarak hasımlarına teslim eden polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut arasında geçen diyaloglar kan dondurdu.
Ses kaydında, hasım olduğu Baybaşin ailesinin fertlerine teslim edilmeden dakikalar önce polislerle maktulün arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar yer alıyor. Polisler tarafından uzun süre gezdirilirken tedirgin olduğu ses tonuna yansıyan Murat Kartal'ın, polislerle aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak ailesine attığı öğrenildi.
"NİYE BÖYLE ARABADA GEZİYORUZ"
Murat Kartal ile polis ekipleri arasındaki diyalogda polis memurunun, "Sen silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun?' sorusu üzerine hayatını kaybeden Kartal'ın, 'Abi silahtan sıkıntı yapmıyorum. Aldığım yer belli yani. Sıkıntı değil de ama niye böyle arabada geziyoruz. Onu anlamıyorum' cevabını verdiği polis ekibinin ise 'müsterih ol' diyerek karşılık verdiği görülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Engelli atamaları ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Engelli atama takvimi değişti mi?
- KYK bursları neden yatmadı, ne zaman yatacak? KYK Şubat ayı ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
- e-Okul nakil sorgulama: 2022 Nakiller ne zaman açıklanacak? İkinci dönem lise nakil başvurusu ne zaman?
- Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek?
- Survivor eleme ne zaman olacak? Survivor bu hafta eleme olacak mı, var mı?
- Son kampanyalar ardı ardına açıklandı! Taksitleri 6 ay öteleyip 49 bin TL'ye kadar indirim! Citroen, Honda, Peugeot, Nissan...
- ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı? Son gelişmeler...
- Emekli maaş zammı sonrasında artış! SSK ve Bağkur'lu emekliye 2.750 TL'ye kadar ek gelir! Bankalar peş peşe açıkladı...
- AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları...
- Bekçi alımı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2022 bekçi alımı olacak mı, var mı? Başvuru şartları...
- Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 başka kanala mı geçti?