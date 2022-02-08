Büyükçekmece cinayetinde flaş gelişme: Ölmeden önce ses kayıtlarını ailesine atmış!





"NİYE BÖYLE ARABADA GEZİYORUZ"

Murat Kartal ile polis ekipleri arasındaki diyalogda polis memurunun, "Sen silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun?' sorusu üzerine hayatını kaybeden Kartal'ın, 'Abi silahtan sıkıntı yapmıyorum. Aldığım yer belli yani. Sıkıntı değil de ama niye böyle arabada geziyoruz. Onu anlamıyorum' cevabını verdiği polis ekibinin ise 'müsterih ol' diyerek karşılık verdiği görülüyor.