Osmaniye’de korkunç olay! Kayalıklarda bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi yakınlarında bulunan kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu gördü. 112 Komuta Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.