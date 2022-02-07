Büyükçekmece'deki kazıda cesedi bulunan Murat Kartal cinayetinde yeni gelişme! Toprağa gömülmeden önce...

Türkiye'nin yakından takip ettiği Büyükçekmece'deki sır kazıyla ilgili detaylar belli olmaya başlandı. Yapılan çalışmalar sırasında cesedi bulunan Murat Kartal'ın elleri ve ayakları halatla bağlandık sonra sert bir cisimle yüzü ezilerek öldürüldüğü ve toprağa gömüldüğü öğrenildi. İşte kan donduran cinayetin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 07.02.2022 17:53 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 17:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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