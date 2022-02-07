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Büyükçekmece'deki kazıda cesedi bulunan Murat Kartal cinayetinde yeni gelişme! Toprağa gömülmeden önce...

Türkiye'nin yakından takip ettiği Büyükçekmece'deki sır kazıyla ilgili detaylar belli olmaya başlandı. Yapılan çalışmalar sırasında cesedi bulunan Murat Kartal'ın elleri ve ayakları halatla bağlandık sonra sert bir cisimle yüzü ezilerek öldürüldüğü ve toprağa gömüldüğü öğrenildi. İşte kan donduran cinayetin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 07.02.2022 17:53 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 17:53
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Büyükçekmece’deki kazıda cesedi bulunan Murat Kartal cinayetinde yeni gelişme! Toprağa gömülmeden önce...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Büyükçekmece Pınarbaşı Mahallesi'ndeki kazılarda Murat Kartal'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili detaylar belli oluyor.

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Büyükçekmece’deki kazıda cesedi bulunan Murat Kartal cinayetinde yeni gelişme! Toprağa gömülmeden önce...

Olayla ilgili, soruşturmayı derinleştiren ekipler, Murat Kartal'ın cesedin bulunduğu alanın yakınlarındaki Yavuz Yavuztürk'e ait villada sorgulanıp işkence gördükten sonra elleri ve ayaklarını bağlayıp, yüzüne sert bir cisimle vurarak öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

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Büyükçekmece’deki kazıda cesedi bulunan Murat Kartal cinayetinde yeni gelişme! Toprağa gömülmeden önce...

Cesedin sol bilek kısmında kelepçe olduğu, ayak ve ellerinin iple bağlandığı ve kafasına ise poşet geçirildiği kaydedildi.

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Büyükçekmece’deki kazıda cesedi bulunan Murat Kartal cinayetinde yeni gelişme! Toprağa gömülmeden önce...

Ekiplerce villada yapılan inceleme ve aramalarda kan izlerine rastlandığı öğrenildi.

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Büyükçekmece’deki kazıda cesedi bulunan Murat Kartal cinayetinde yeni gelişme! Toprağa gömülmeden önce...

Murat Kartal'a ait olduğu düşünülen cesedin kimlik ve ölüm sebebinin resmi olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.