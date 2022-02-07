Bir ayda 12 deprem | Uzman isimden deprem uyarısı: Marmara’da ciddi bir stres birikiyor

BİR AYDA 12 DEPREM

AFAD verilerine göre; Gemlik Körfezi ve çevresinde son bir ayda 12 deprem meydana geldi. Bu depremlerden ikisinin büyüklüğü 3'ün üzerinde oldu.

Dün Kapaklı/Armutlu-Yalova'da, Gemlik Körfezi'nde 4,1'lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayına bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF'ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmaranın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor. pic.twitter.com/ZqYKFZTwIp — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 7, 2022