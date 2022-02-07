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Bir ayda 12 deprem | Uzman isimden deprem uyarısı: Marmara'da ciddi bir stres birikiyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Bir ayda 12 deprem | Uzman isimden deprem uyarısı: Marmara’da ciddi bir stres birikiyor

Dün Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara'nın güney kesimlerinde ciddi bir şekilde stres birikiyor." açıklamasında bulundu.

Bursa'da Gemlik Körfezi'nde dün 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 3,9; Kandilli ise 4,1 olarak duyurdu.

Sarsıntının olası Marmara depremi üzerine etkileri merak edilirken Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi.

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Görür, depremin Gemlik Fayına bağlı olabileceğini belirtti.

Görür, "Gemlik Fayı KAF'ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremi'ni kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

BİR AYDA 12 DEPREM

AFAD verilerine göre; Gemlik Körfezi ve çevresinde son bir ayda 12 deprem meydana geldi. Bu depremlerden ikisinin büyüklüğü 3'ün üzerinde oldu.

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