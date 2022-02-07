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Son dakika: Gökçeada'ya feribot seferlerine 'fırtına' engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Son dakika: Gökçeada’ya feribot seferlerine ’fırtına’ engeli

Son dakika haberine göre Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında tüm feribot seferleri iptal edildi.

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