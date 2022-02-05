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Son dakika: Amasya'da 3.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Son dakika: Amasya’da 3.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberleri... Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, Amasya'nın Ovasaray ilçesi merkezli 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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